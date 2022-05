Lepas Dari Sad Boy, Hwang In Yeop Jadi Pemeran Utama di Drama Viu Original “Why Her”

Hayo, siapa yang disini kena second lead syndrome Hwang In Yeop di drama True Beauty? Setelah nonton dramanya itu pasti langsung berharap Hwang In Yeop bisa segera dapat peran baru dan sebagai pemeran utama, kan? Sepertinya doa kalian dikabulkan nih, karena dalam drama korea terbaru persembahan Viu Original berjudul Why Her, Hwang In Yeop akan menunjukan kemampuannya sebagai pemeran utama. Setelah debut pada 2018 lewat web series berjudul Why, Karir Hwang In Yeop terus naik, walaupun Ia memulai karir dengan umur yang cukup matang.

Drama Why Her adalah drama bergenre mystery romance drama yang akan dibintangi oleh Seo Hyun Jin sebagai Oh Soo Jae yang merupakan pengacara muda yang sukses namun berhati dingin , sedangkan Hwang In Yeop akan berperan sebagai Gong Chan yang merupakan seorang mahasiswa hukum dengan prestasi cemerlang. Mereka berdua akan terlibat hubungan romansa, karakter Gong Chan adalah seseorang yang akan melakukan apa saja untuk melindungi Oh Soo Jae.

Sinopsis Why Her

Drama Why Her bercerita tentang kisah pengacara muda bernama Oh Soo Jae yang berubah secara drastis bertransformasi menjadi sinis setelah melewati penyesalannya. Oh Soo Jae merupakan rekan termuda dari TK Law Firm dan merupakan pengacara andalan yang diakui semua orang. Namun ditengah karirnya yang melambung, Oh Soo Jae terkena masalah yang membuatnya dipecat dan bekerja sebagai asisten profesor di Sekolah Hukum. Seo Hyun Jin yang memerankan Oh Soo Jae berhasil menggambarkan karakter dingin dan kesedihan Oh Soo Jae dengan menunjukkan ekspresi dingin menyembunyikan luka dan kehampaan.

Hwang In Yeop yang berperan sebagai Gong Chan yang membantu Oh Soo Jae di masa keterpurukannya. Dari luar Gong Chan terlihat seperti mahasiswa biasa, tetapi sebenarnya dia menyimpan rahasia di masa lalunya. Setelah bertemu dengan Oh Soo Jae yang menjadi dosennya, Gong Chan mengalami berbagai emosi yang lebih mendalam.

Cast Drama Why Her

Selain Seo Hyun Jin dan Hwang In Yeop, tergabung juga beberapa artis yang memerankan sejumlah peran dalam drama Why Her. Salah satunya aktor senior Heo Joon Ho juga ikut bergabung dan berperan sebagai pemimpin TK Law Firm, Choi Tae Guk yang berpegang teguh pada prinsipnya.

Kemudian ada aktor Bae In Hyuk yang berperan sebagai Choi Yoon Sang yang merupakan Putra Kedua dari pemimpin TK Law Firm. Choi Yoon Sang dikenal sebagai anak orang kaya dan ketika remaja dia pernah kabur dari rumah setelah ibunya meninggal dunia. Pada semasa sekolah Choi Yoon Sang pernah mengalami cinta sepihak saat jatuh cinta dengan tutornya Oh Soo Jae. Drama Why Her merupakan drama pertamanya pada tahun 2022 dan Kembali mendapat kepercayaan sebagai pemeran utama.

Drama Viu Original akan mulai tayang pada 3 Juni 2022 dan bisa kalian nikmati di aplikasi streaming Viu ya, lengkap dengan subtitle Indonesia. jadi kita hanya perlu siap-siap terinyeop-inyeop, nih!