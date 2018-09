Ramadhan Lagi

Alhamdulillah, kita bisa bersua dengan Ramadhan lagi. Sebab, Ramadhan adalah bulan penuh dengan limpahan pahala. Bahkan pahala setiap amalan akan dilipatgandakan di bulan Ramadhan.

Banyak dalil yang memotivasi kita untuk bersemangat melakukan kebaikan di bulan ini. Di antaranya, sebagaimana yang dikeluarkan dalam Sunan At Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Nabi n bersabda, “Pada malam pertama bulan Ramadhan setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pun pintu yang tertutup, serta seorang penyeru menyeru: “Wahai yang mengharapkan kebaikan bersegeralah (kepada ketaatan), wahai yang mengharapkan keburukan/maksiat berhentilah”. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadhan”.[Riwayat Tirmidzi no. 682 dan Ibnu Majah no. 1642. Syekh al-Albani v mengatakan bahwa hadits ini shahih]

Namun sungguh disayangkan, meski setan telah dibelenggu, ternyata ada lagi godaan yang bisa membuat kita lalai di bulan Ramadhan pada zaman ini. Benar, dunia maya. Asyik di dunia maya bisa menghilangkan kesempatan-kesempatan kita untuk beramal shalih seperti membaca Al Quran dan semisalnya.

Untuk itulah, pada edisi ini Sakinah menghadirkan tema “Saatnya Berpuasa di Dunia Maya”. Semoga para pembaca sekalian bisa memanfaatkan dunia maya dengan bijak,sehingga akan semakin menambah amalan-amalan shalih kita di bulan Ramadahan ini.

Selanjutnya, kami sangat berterima kasih kepada para pembaca setia majalah Sakinah yang sudi memberikan kritik, saran maupun masukan demi kebaikan majalah ini. Akhirnya, selamat membaca!